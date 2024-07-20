Ректор Львівського університету БЖД Дмитро Бондар

Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Дмитро Бондар, якого призначили на цю посаду у 2024 році, подав декларацію про доходи за 2023 рік. Подружжя декларує 32 земельні ділянки на Хмельниччині та нову квартиру у Львові. Раніше Бондар працював у ДСНС України, зокрема на посаді заступника голови відомства. У 2022 році чиновника відсторонювали від посади через вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі.

Як вказано на сайті НАЗК, Дмитро Бондар повідомив про зміни у майновому стані у червні 2024 року, зазначивши купівлю квартири у Львові площею 64,8 м2 та вартістю 4 млн грн.

У 2023 році Дмитро Бондар задекларував 2,3 млн грн зарплати у ДСНС України, 89 тис. грн пенсії, 35 тис. грн зарплати за сумісництвом у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова та 16 тис. грн від надання майна в оренду.

Загальний річний дохід дружини посадовця Світлани становить близько 1,4 млн грн. Левову частку суми становить дохід від відчуження рухомого майна (637 тис. грн), також Світлана Бондар отримала 388 тис. грн від надання майна в оренду, 222 тис. грн від ДП «Територіальне медоб'єднання МВС України по Хмельницькій області», 32 тис. грн пенсії, та 113 тис. грн від підприємницької діяльності.

Більшість своїх заощаджень (грошових активів) подружжя зберігало готівкою. Станом на 2023 рік сума становила: 135 тис. доларів готівкою. Із нерухомості подружжя декларує 32 земельні ділянки на Хмельниччині (одна належить Дмитру Бондару, інші його дружині), більшість з цих ділянок Світлана Бондар набула у 2023 році. Донька подружжя Анна є співвласницею квартири у Хмельницькому площею 110 м2.

Нагадаємо, що у 2022 році Дмитра Бондара відсторонювали від посади заступника голови ДСНС України через вручення подарунка (тубуса гранатомета), який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі. У лютому 2023 року Кабмін звільнив Бондара з посади заступника голови ДСНС України за власним бажанням. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Дмитро Бондар очолив Львівський університет БЖД наприкінці січня 2024 року.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.