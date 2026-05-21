У будинку на вул. 15 Квітня капітально відремонтують ліфт

Кабінет Міністрів України виділив 12,4 млн грн для завершення аварійно відновлювальних робіт у житлових будинках та школі №2 у Тернополі, які постраждали від російських ударів ракетами та дронами. Гроші надійдуть з резервного фонду державного бюджету. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства у четвер, 21 травня.

Гроші передбачені на продовження робіт, які не вдалося завершити у 2025 році через обмежені строки бюджетного періоду, погодні умови та тривалість процедур закупівель. Після удару Росії 19 листопада 2025 року по житлових будинках уряд виділив понад 30 млн грн на ліквідацію наслідків. Міська влада встигла освоїти лише частину з цих грошей – понад 18,4 млн грн. Назад в казначейство повернулося 12,4 млн грн. Мешканці багатоповерхівки на вул. 15 Квітня, 31 у січні 2026 року скаржилися на те, що в їхніх квартирах не встановили вікна, у під’їзді не поприбирали, а ремонту, який мали розпочати після висновків комісій, так і не було. У міськраді тоді додали, що направили прохання знову повернути ці гроші Тернополю.

За даними уряду, 12,4 млн грн передбаченні на заміну вікон у житлових будинках, ремонту місць загального користування та внутрішньобудинкових мереж тепло й електропостачання. Також за ці гроші мають виконати капітальний ремонт ліфта та відновити елементи благоустрою початкової школи №2.

Гроші уряд направив на рахунки Тернопільській обласній військовій адміністрації, після цього керівник ТОВА підпише розпорядження про передачу фінансів у міський бюджет.

Нагадаємо, що 19 листопада 2025 року російські війська масовано атакували захід України ракетами та БпЛА. Під атаку зокрема, потрапив Тернопіль – росіяни вдарили по двох житлових багатоповерхівках. Загинуло 38 людей, ще троє досі вважаються зниклими безвісти.