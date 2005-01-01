Репер Баста, ведучий Шепелєв і кінорежисер Михалков потрапили до «чорного списку» Мінкульту

КультураОлег Костюк, сьогодні, 12:553350

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Репер Баста, ведучий Шепелєв і кінорежисер Михалков потрапили до «чорного списку» Мінкульту
фото з відкритих джерел
Дмитро Шепелєв

Міністерство культури України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, двох російських співаків Дмитра Фоміна, Василя Вакуленка (репер під псевдо «Баста»), кінорежисера Микиту Михалкова та білоруського телеведучого Дмитра Шепелєва. Про це йдеться в наказі №55 відомства від 15 січня 2018 року.

«Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Фомін Дмитро Анатолійович, Шепелєв Дмитро Андрійович, Вакуленко Василь Михайлович, Михалков Микита Сергійович», – зазначається у документі.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на підставі звернення Служби

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заборонила російському співаку Василю Вакуленку, відомому під псевдо «Баста», в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

Російському співакові Міті Фоміну, який у Львові на музичному фестивалі Alfa Jazz Fest назвав анексований Крим «російською територією», а себе «голубом миру», СБУ також закрила в'їзд в Україну на 3 роки.

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