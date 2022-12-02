Каньє Вест зізнався в симпатіях до Путіна і Гітлера

Американський репер Каньє Вест зізнався, що симпатизує Гітлеру та вважає себе «пропутінським». Наступного дня його акаунт у Twitter заблокували. Про це повідомляє Rolling Stone.

Каньє 1 грудня з'явився в ток-шоу відомого популяризатора теорій змови Алекса Джонса і «відзначився» низкою антисемітських та проросійських заяв.

«Я бачу хороше і в Гітлері. Цей хлопець винайшов автостради, винайшов той самий мікрофон (Гітлер не винаходив нічого з цих речей, – ред), який я використовую щодня як музикант, ви не можете сказати вголос, що ця людина ніколи не робила нічого хорошого, з мене досить цього. Кожна людина приносить якусь користь, тим більше Гітлер. Мені подобається Гітлер», – наголосив виконавець.

За словами Каньє, йому не подобається епітет «зло» стосовно нацистів, бо він «любить єврейський народ, але любить і нацистів». У якийсь момент Вест сказав, що в Гітлера «був справді гарний одяг, він був хорошим архітектором, він був християнином і не вбив 6 мільйонів євреїв».

Також Вест знайшов спільні погляди з іншим учасником дискусії, праворадикальним політологом Ніком Фуентесом – обоє чоловіків назвали себе «проросійськими» і «пропутінськими». Трохи згодом Каньє Twitter опублікував картинку з поєднанням зірки Давида та свастики. Після цого його акаунт заблокували.

«Я намагався, як міг. Попри це, він знову порушив наше правило про заборону підбурювання до насильства. Акаунт буде заблоковано», –прокоментував блокування Ілон Маск.

CNN, із посиланням на близьких до Каньє людей, пише, що виконавець дійсно щиро захоплюється Гітлером, розказує про те, що читав «Майн Кампф» і говорить про «всі прекрасні речі, яких він та нацистська партія досягли для німецького народу».

Два місяці тому Каньє вже зробив кілька скандальних заяв. Під час показу Yeezy Season 9 Каньє вийшов у кофті з написом White Lives Matter (ультраправий рух, що виник у відповідь на антирасистський рух Black Lives Matter) і зображенням Папи Івана Павло II зі словами «Ми наслідуємо ваш приклад».

Через кілька днів виконавець написав у Twitter про «готовність death con 3, щоб піти проти євреїв» (мається на увазі DEFCON 3 – шкала готовності збройних сил США). У підсумку низка компаній розірвала рекламні контракти з Каньє і його статки скоротилися на 1,5 млрд доларів.

Каньє Вест є одним з найбільш продаваних артистів, сумарний обсяг продажів його альбомів і синглів у цифровому форматі і на фізичних носіях перевищив 121 млн примірників. Перші шість альбомів Каньє Веста, з яких усі стали платиновими, здобули численні нагороди і визнання критиків. Вест отримав 57 номінацій на премію «Греммі», з яких він переміг у 21.