Квадратний метр будівлі обійшовся новому власнику у понад 32 тис. грн

У вівторок, 14 травня, відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу будівлі «Івано-Франківського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою». Під час торгів адмінбудівля подорожчала у 22 рази. За 61,6 млн грн комплекс купило ТОВ «Готель арт менеджмент» франківського бізнесмена Володимира Човганюка.

За актив на вул. Академіка Сахарова, 34 в Івано-Франківську, змагалися 23 учасники. П'ятиповерховий офісний центр площею 1880 м2 продавали зі стартовою ціною 2,79 млн грн. В усіх трьох раундах аукціону переможцем стало ТОВ «Готель арт менеджмент», яке придбало лот за 61,6 млн грн. Таким чином, квадратний метр будівлі обійшовся новому власнику у понад 32 тис. грн.

За даними аналітичного порталу YouControl, засновником ТОВ «Готель арт менеджмент» є Володимир Човганюк. Франківському бізнесмену належить частка у ТОВ «Амбіком» яке є найбільшим оператором у сфері харчування та розваг на території курорту «Буковель». Компанія володіє ресторанами, об’єднаними під брендом «Сarte-l» – «Lucky Bull», «Veranda», корчмою «Фільварок», пабом «Кухель» та розважальним центром «Бука». Бізнес-партнером Володимира Човганюка є рідний брат народного депутата України Віктор Шевченко.