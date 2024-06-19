Університети оцінювали за 10-ма національними і міжнародними критеріями

Центр «Євроосвіта» та міжнародна група експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили на сайті Освіта.ua результати вже 18-го щорічного академічного рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2024».

Для оцінювання використовувались шість міжнародних і чотири національних показника. Найбільше на рейтинг впливають:

академічна робота;

науково-видавнича робота;

науково-дослідницькі досягнення;

досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН;

вплив університетів у сферах досліджень, інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.

Рейтинг університетів Львова

Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський національний університет імені Івана Франка традиційно входять до десятки найкращих університетів країни. Та цьогоріч обидва заклади змінили свої позиції в рейтингу.

«Львівська політехніка» піднялася на одну сходинку і посіла третє місце після «Київської політехніки» та столичного університету імені Тараса Шевченка.

Львівський національний університет поступився п’ятим місцем Сумському державному університету і посів шосту сходинку в рейтингу.

Також у топ-200 в Україні потрапили такі львівські університети:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 46 місце (торік було 26 місце);

Національний лісотехнічний університет України – 57 місце (було 68 місце);

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 62 місце (було 81);

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – 81 місце (було 108 місце);

Український католицький університет – 88 місце (без змін);

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій – 89 місце (було 106 місце);

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського – 106 місце (було 116 місце);

Українська академія друкарства – 122 місце (було 138);

Львівський торговельно-економічний університет – 128 місце (було 129);

Львівський державний університет внутрішніх справ – 136 місце (було 154);

Львівський національний університет природокористування – 150 місце (148);

Львівська національна академія мистецтв – 182 місце (було 159);

Львівська національна музична академія – 189 місце (було 184).

У топ-200 університеті України знову не потрапили Львівський національний аграрний університет та Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Для порівняння, з рейтингом Топ-200 Україна за 2023 рік можна ознайомитися тут, за 2022 – тут, за 2021 – тут.

Як писав ZAXID.NET, журналісти дослідили, як у львівських закладах вищої освіти зросла кількість студентів-чоловіків призовного віку. Лідерами за зростанням кількості таких вступників стали Українська академія друкарства, Львівський університет природокористування і ветеринарний університет у Львові.