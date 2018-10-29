РФ погрожує побудувати лінію оборони біля Сочі у разі вступу України і Грузії до НАТО

У разі вступу України і Грузії в НАТО Росія побудує оборонний пояс поблизу Сочі. Про це 29 жовтня повідомив портал «Інтерфакс-Україна» з посиланням на директора департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрія Келіна.

Чиновник вважає, що вступ України та Грузії в НАТО стане колосальною військовою і економічною проблемою для РФ. За його словами, Росії доведеться вибудовувати оборонний пояс поблизу Сочі, щоб укріпити південні кордони з Україною. Чиновник також додав, що хоч і зараз ситуація не диктує того, що вступ України і Грузії в НАТО може статися найближчим часом, якщо все ж інтеграція цих країн в НАТО буде продовжена, то витрати на оборону буде збільшено.

«Але якщо відносини будуть запущені, якщо наші західні - партнерами вже і не назвеш - підуть по шляху нагнітання подальшої конфронтації, звичайно, це може статися без сумніву. І нам доведеться до цього дуже серйозно готуватися» - заявив Келін.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 2 жовтня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про значне посилення військової присутності Російської Федерації в окупованому Криму. Він уточнив, що НАТО розгляне значне зростання військової присутності РФ у Чорному морі, а особливо в Криму і проведе окрема нараду через це питання з Грузією.