РФ вимагає в України відмовитися від судового позову в обмін на збереження транзиту газу

Росія вимагає в української сторони відмовитися від перемоги в міжнародному арбітражі щодо контрактів із «Газпромом» в обмін на продовження контрактів на транзит газу через Україну.

Про це 10 січня заявив у Facebook директор із розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Посадовець нагадав, що контракт на транзит газу між «Нафтогазом» та Газпромом» завершується цьогоріч. Тристоронні переговори на політичному рівні відбудуться 21 січня.

«Наразі "Газпром" офіційно заявляє, що рішення арбітражу "порушили баланс у стосунках". Тобто українській стороні потрібно відмовитися від перемоги у арбітражі», - написав Вітренко.

Вітренко наголосив, що перемога в міжнародному суді дозволила Україні заощадити 77 млрд доларів за період 2012-2018 років.

«Без перемоги у арбітражі за контрактом на поставку газу та контрактом за транзит на сьогодні ми би мали сплатити Газпрому більше 73 млрд доларів за зобов’язаннями "бери або плати" за 2012-2018 роки і біля 4 млрд доларів за газ, поставлений у 2014-2015 роках. Ми мали б купувати газ у Газпрому за ціною вище, ніж ми купуємо газ з Європи», - пояснив Вітренко.

За словами чиновника, розірвані в міжнародному арбітражі контракти передбачали, що РФ отримувала б на 12 млрд доларів на рік більше за газ, ніж платила би за транзит.

Наприкінці лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний суд задовольнив вимоги Нафтогазу, зобов'язавши Газпром виплатити українській компанії 4,63 млрд доларів за недопоставку газу за транзитним договором. З урахуванням боргу української сторони за поставлений газ близько 2,1 млрд доларів російська компанія залишилася винна 2,56 млрд доларів.

9 січня 2019 року «Нафтогаз подав до суду проти «Газпрому» новий позов на 12 млрд доларів. Компанія вимагає компенсації за втрати у вартості української ГТС після будівництва Росією обхідних потоків.