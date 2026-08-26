У чоловіка вилучили човен, рибу та 200-метрову сітку

У селі Горбасів Летичівської громади правоохоронці викрили біля річки чоловіка, який ловив сітками рибу. Збитки від його дій оцінюють у понад 1 млн грн. Про це у середу, 26 серпня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

За даними слідства, підозрюваний рибалив ввечері 25 серпня на річці Південний Буг. Він встиг виловити 665 рибин, серед яких плітка, окунь, судак, сазан і лящ. Порушником виявився 42-річний місцевий житель. У нього вилучили улов, човен і сітку довжиною близько 200 метрів.

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За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 1 млн грн.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, що спричинило істотну шкоду). Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тис. грн, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на той самий термін.