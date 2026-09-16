Консистенцію страви можна швидко змінити за допомогою трьох простих продуктів

Якщо суп вийшов надто рідким, ситуацію ще можна виправити. Три прості продукти можуть допомогти швидко змінити консистенцію страви. Pixel Inform розповідає, як зробити суп густішим.

Кукурудзяний крохмаль

Один із найпростіших способів загустити гарячий суп – додати до нього кукурудзяний крохмаль. Він добре допомагає зробити страву густішою.

Водночас для цього способу не радять використовувати картопляний крохмаль, оскільки він може надати страві специфічного смаку.

Всипайте кукурудзяний крохмаль невеликими порціями, постійно помішуючи, щоб досягти потрібної густоти.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вершки

Якщо йдеться про крем-суп, для загущення можна використати вершки. Вони не лише змінять консистенцію, а й зроблять страву жирнішою.

Картопля

Ще один спосіб – додати до супу картоплю. Перед цим овоч рекомендують натерти й лише потім покласти в каструлю.