Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти у суботу, 21 грудня

У суботу, 21 грудня, рідні військових з 24-ї та 63-ї окремих механізованих бригад організували акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Участь у заході взяли десятки людей, які прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова. У центрі площі встановили стіл з різдвяною атрибутикою та порожні стільці. Акцію провели під гаслом «Всі у полоні свят, вони – зниклі полонені на свята»

На акцію приїхала Любов Федина з Городка, що неподалік Львова. Її 36-річний син потрапив у полон у грудні 2023 року.

«Син пішов на війну зразу в лютому 2022 року. Казав: "Хто, як не ми". Не міг сидіти вдома. Він спочатку служив у 24 бригаді, потім його перевели в 63-тю, воював під Бахмутом. Син 25 грудня 2023 року зник безвісти, але згодом стало відомо, що він у полоні. Я чекаю його і дуже люблю. Він вчився, багато працював, допомагав нам. Ми з чоловіком тепер без нього як без рук. Він дуже добра людина, має багато друзів. Його побратим повернувся з полону й свідчив, що син живий. Ми писали йому листи…», – розповіла ZAXID.NET Любов Федина.

Любов Федина чекає сина з полону. Фото ZAXID.NET

Любов принесла на акцію портрет сина та його вервицю. Її жінці передали побратими військового.

«Коли востаннє йшли на бойове завдання, то він залишив вервицю і багато своїх речей на позиції. Ми з чоловіком чекаємо, що він скоро повернеться. Син завжди казав, що має багато везіння», – сказала Любов Федина.

Організатори акції встановили перед пам’ятником Шевченку артінсталяцію. Фото ZAXID.NET

Також сина з полону чекає Галина Занько з Великих Мостів. Її 27-річний брав участь в АТО, повернувся до цивільного життя й працював у Польщі. Коли почалось повномасштабне вторгнення чоловік повернувся в Україну й долучився до оборони країни у лавах 24-ї бригади.

«З 1 березня 2022 року син вже був на Луганщині. Зник 12 березня у Попасній і вже майже три роки майже нічого не знаємо про нього. В Координаційному штабі запевняють, що в них свої джерела, які підтверджують, що він таки в полоні. Ми дуже віримо, що він повернеться, у мене величезна віра, що син живий. Він сниться племінникам і каже: "Будьте тихо, яскоро повернусь"», – розповіла ZAXID.NET Галина Занько.

Рідні військовополонених вийшли на акцію у Львові. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, що востаннє обмін військовополоненими відбувся у ніч з 18 на 19 жовтня 2024 року. Тоді додому повернулися 95 захисників.