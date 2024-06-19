Посадовець живе в елітній квартирі, пов'язаній з екснардепом Олександром Дубовим

Родичка співмешканки заступника директора ДБР Олександра Удовиченка у 2022 році придбала квартиру в елітному київському житловому комплексі за суттєво заниженою ціною. Водночас жінка у ЖК не проживає – наразі там живе сам Удовиченко з цивільною дружиною Христиною (у дівоцтві Копач), йдеться у розслідуванні hromadske, оприлюдненому у середу, 19 червня.

За даними журналістів, у жовтні 2022 року тітка Христини Удовиченко (колишньої дружини, а нині – цивільної партнерки Олександра Удовиченка), Ірина Копач придбала в елітному житловому комплексі Києва Regent Hill трикімнатну квартиру площею 125 м² за 1,9 млн грн. Водночас ринкові ціни квартир у цьому ЖК значно вищі – в середньому квартири Regent Hill коштують приблизно 37 млн грн.

«Тобто Ірина Копач придбала елітну нерухомість за щонайменше у 18 разів заниженою вартістю. Зараз з бюджетом у 50 тисяч доларів у Києві можна придбати, наприклад, двокімнатну хрущовку без сучасного ремонту», – повідомили журналісти hromadske.

Ірина Копач, як і цивільна дружина Олександра Удовиченка, працює косметологинею. У придбаній квартирі вона не проживає – там живе сам Удовиченко, його співмешканка Христина та їхня спільна донька.

Зазначається, що за декларацією Удовиченка посадовець не має жодної нерухомості у Києві, а нібито винаймає квартиру в Голосіївському районі Києва. ЖК Regent Hill, в якому живе Удовиченко, зводила родина екснардепа від «Батьківщини» Олександра Дубового. Квартиру, в якій нині живе посадовець ДБР, дружина Дубового Світлана у 2018 році передала підконтрольній ТОВ «Гранд Рент», засновницею якого вона стала.

«Якщо додати їм трохи контексту, виходить, що родина заступника директора ДБР купила квартиру за заниженою вартістю в родини екснардепа, якого підозрюють у корупції у великих масштабах», – повідомило hromadske.

Те, що Удовиченко пов’язаний із Дубовим, свідчить також те, що до придбання квартири родичкою Удовиченка, сам посадовець ДБР жив там у 2021 році безкоштовно. Про це він повідомив у своїй декларації, вказавши, що квартиру для проживання йому надала особисто дружина Дубового Світлана.