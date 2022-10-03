У жовтні на оптовому ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові відкриється сучасний термінал для спеціалізації «Риба та морепродукти».

«Для наших клієнтів – це принципово нова якість та стандарти торгівлі, сучасне обладнання, понад 500 асортиментних позицій риби та морепродуктів майже із усіх куточків світу, доступні ціни та дотримання європейських стандартів. Також, подбали про комфорт наших роздрібних покупців – передбачили в новозбудованому терміналі зручну роздрібну зону», – повідомили у прес-службі ринку.

План-схема розміщення терміналів на ринку "Шувар"

Старий рибний термінал, який працює на ринку із 2011 року, оновлять, перезапустять та змінять його спеціалізацію.

«Ми розуміємо наскільки важливо тримати руку на пульсі ринкових трендів сьогодення. Для прикладу, коли в 2011 році ми відкрили термінал «Риба та морепродукти» на ОРСП "Шувар", аналогів у країні на той момент не було. Проте, часи мінялися, змінювався ринок, на ньому з’являлися нові потужні гравці, тож потрібно було грати на випередження. Сьогодні ми сконцентрували усі свої зусилля на покращенні інфраструктурних об’єктів ринку для того, щоб максимально задовольнити потреби нашого клієнта. Вдосконалюємося самі та направляємо в тренди та сучасні формати торгівлі наших операторів», – наголосили у керівництві ринку.

Керівництво ринку також повідомило, що готує сюрприз для своїх клієнтів.

«Не розкриватиму інтригу до кінця. Вже незабаром новозбудований термінал "Риба та морепродукти" відчинить свої двері для покупців, а після перезапуску діючої споруди, готуємо для наших клієнтів дещо цікаве. Більше інформації – згодом», – каже Іван Федишин, директор ринку.

Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках ринку «Шувар» у Facebook та Instagram.