Після скандалу товар зняли з продажу

Польський ритейлер одягу Answear потрапив у скандал через невдалу стилізацію комплекту дитячого одягу на сайті. Піжамні штани у біло-блакитну смужку скомбінували з такою ж кофтою на не по-дитячому серйозному хлопчику, що вкликає асоціації з табірним одягом героя повісті Джона Бойна «Хлопчик в смугастій піжамі».

Фото цієї стилізації з сайту ритейлера 1 жовтня опублікував користувач мережі Х PawelRz. «Не знаю, хто дурніший, – виробник чи Answear», – написав він.

(фото з допису в Х)

Більшість коментаторів обурились не тільки через стилізацію дитячої піжами, а й через те, що бренди випускають речі, схожі на одяг в’язнів концтаборів часів Другої світової війни. До слова, в описі до штанів написано, що це «ретро-смужка», також на сайті були такі ж дитячі куртки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Дитяча куртка бренду Tinycottons, якої вже також немає на сайті Answear

2 жовтня ритейлер прибрав із сайту товар, що обурив поляків, а також опублікував на своїй сторінці в Х пояснення: мовляв, стилізація зроблена самим брендом.

«Образ на фотографії не був підготовлений компанією Answer – це рекламний матеріал бренду Tinycottons. У нашій торговельній пропозиції були доступні лише зазначені штани, а не весь комплект. Водночас ми усвідомлюємо, що спосіб представлення продукту міг викликати болючі асоціації. Розміщення фотографії всього комплекту не було навмисним і абсолютно не мало на меті відсилати до символіки, пов’язаної з концентраційними таборами, чи використовувати її для збільшення охоплень або привернення уваги до пропозиції. Просимо вибачення за те, що спосіб представлення продукту міг бути сприйнятий як недоречний і викликати такі болючі асоціації», – йдеться в поясненні компанії.

Бренд Tinycottons – це іспанський виробник дитячого одягу, заснований в Барселоні в 2012 році подружжям Барб Бруно та Жераром Ласкано. В описі бренду зазначається, що кожна його колекція містить в собі певну історію.

До слова, буквально кілька днів тому у скандал в Польщі потрапив інший іспанський бренд – Zara. Компанія випустила костюм на Геловін в сіро-чорну смужку зі штучними шрамами, що нагадують колючий дріт, та нашивками. Цей одяг користувачі також порівняли з одягом в’язнів концтаборів, після чого його вилучили з сайту бренду.

Answear – це польський ритейлер одягу відомих брендів, заснований в Кракові в 2010 році Кшиштофом Байолеком. Компанія працює в 12-ти країнах центральної та східної Європи, зокрема, має локальний сайт для України. Окрім ритейлу, Answear також випускає одяг під власним брендом.