Міська рада хоче заохотити рівнян самостійно створювати собі святкову атмосферу

Рівненська міська рада цьогоріч уперше оголосила конкурс на різдвяне оформлення фасадів будівель, дворів, балконів та вітрин. З 1 грудня взяти у ньому участь зможе кожен охочий. Переможців визначатитмуть мешканці громади та конкурсна комісія, тож нагороди вручать за вибір рівнян та вибір журі. Оголошення переможців з врученням грошових премій відбудеться 25 грудня на Майдані Незалежності.

Комунальна установа «Агенція розвитку Рівного» міської ради цьогоріч уперше проводить у місті конкурс на різдвяне оформлення «Настрій міста: РІЗДВО». Конкурс проходить у Рівненській територіальній громаді (Рівне та Квасилів) з 1 до 19 грудня. За умовами конкурсу, подати заявку і стати переможцем може лише фізична особа, яка заповнить визначену форму й виконає умови конкурсу. А учасниками можуть бути установи, підприємства, організації, заклади незалежно від форми власності, а також власники чи орендарі будівель, розташованих на території громади.

Учасники будуть розподілені на дві категорії — нежитлові (крамниці, кафе, ресторани, дитячі садочки, школи, підприємства тощо) та житлові будівлі (фасади будинків, двори, прибудинкова територія, балкони, під’їзди).

Визначення переможців відбудеться шляхом голосування на сторінці Рівненської міськради у Facebook та шляхом голосування журі конкурсу. У результаті буде обрано чотирьох переможців у двох номінаціях: «Вибір рівнян» — житлові та нежитлові будівлі з преміями по 10 тис. грн за кожну, «Вибір журі» — нежитлові та житлові будівлі з преміями по 15 тис. грн за кожну.

Оголошення переможців та вручення нагород відбудеться 25 грудня на Майдані Незалежності біля головної ялинки міста.

Конкурсну комісію очолює міський голова Олександр Третяк. До її складу увійшли працівниці «Агенції розвитку Рівного», а також п’ятеро рівненських дизайнерів, якщо вони дадуть на це згоду.