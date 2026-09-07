Рівненський міський суд виніс вирок Миколі Б. за розбещення трьох дітей. Обвинувачений схиляв неповнолітніх до зйомок інтимних фото та відео в обмін на гроші й подарунки. За скоєне йому призначили 3,5 роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 31 серпня, на початку січня 2025 року Микола Б. перебував на військовій службі у Харківській області. У цей період він почав листуватися в телеграмі з хлопцем, якому не було 16 років, і запропонував йому гроші за інтимні відео. Згодом чоловік почав спілкуватися ще з двома дітьми, яким також пропонував гроші та подарунки за аналогічний контент.

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За даними слідства, Микола Б. отримував від трьох неповнолітніх файли з ознаками дитячої порнографії та зберігав їх у телефоні. Частину матеріалів він також пересилав одному з хлопчиків у телеграмі.

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Під час судового розгляду рівнянин повністю визнав свою вину. Він розповів, що раніше був знайомий із потерпілими та підтримував із ними спілкування, зокрема перераховував їм гроші. За словами Миколи Б., він усвідомлював, що обмін порнографічними матеріалами з дітьми може бути злочином, але не мав наміру завдати їм шкоди. Також чоловік заявив, що під час листування міг перебувати напідпитку.

Микола Б. також розповів суду, що в дитинстві сам пережив сексуальне насильство. За його словами, у шість років його зґвалтувала невідома людина, однак по психологічну допомогу він не звертався.

Сестра одного з потерпілих розповіла, що самостійно виховує брата. Вона випадково побачила у його телефоні листування з дорослим чоловіком й після цього звернулася до поліції. Жінка також помітила, що в хлопця з’явилися гроші та нові речі. За її словами, кошти йому переказував Микола Б.

Суддя Сергій Наумов визнав Миколу Б. винним за ч. 1 та ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення осіб, які не досягли 16 років, зокрема малолітніх), а також за ч. 2 та ч. 3 ст. 301-1 КК України (одержання, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії).

Чоловікові призначили 3,5 роки позбавлення волі. Також протягом трьох років після відбуття покарання він не зможе працювати у сферах, пов’язаних із навчанням, вихованням, піклуванням, організацією дозвілля та наданням освітніх послуг людям до 18 років.

На такий самий термін йому заборонили займатися діяльністю, пов’язаною з розміщенням і поширенням через інтернет творів, зображень, кіно- та відеопродукції. Телефон, який чоловік використовував для злочину, конфіскували. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.