Наприкінці тижня очікується різке похолодання

Уже цього тижня бабине літо полишить Львівщину, а натомість прийдуть похолодання та дощі. Синоптики Львівського гідрометцентру назвали дату, коли розпочнеться похолодання.

«У першій половині тижня погоду обумовить поле підвищеного атмосферного тиску, у другій – проходження атмосферних фронтів із південного заходу дещо змінять характер погоди. Суха та спокійна погода, яка супроводжує нас від початку місяця, ввечері 8 жовтня та впродовж доби 9 жовтня зміниться хмарною погодою, очікуються дощі – від невеликих до помірних. Переважатиме вітер південно-західного напрямку, наприкінці тижня він буде поривчастим. Температура вночі спостерігатиметься в межах 3–9°С тепла, 6–7 жовтня можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі», – пишуть синоптики.

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У вівторок, 6 жовтня, у Львові та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці – подекуди туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 3–8°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі – заморозки 0–2°С, вдень – 18–23°С тепла.

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У середу, 7 жовтня, у Львові та області буде переважно сонячно, опадів не прогнозують. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 19°С тепла, а вночі температура повітря опускатиметься до 10°С тепла.

У четвер, 8 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, дощів не прогнозують. Вдень температура повітря становитиме максимальні 21°С тепла.

У п’ятницю, 9 жовтня, у Львові та області очікується різке похолодання. Денний максимум температури повітря становитиме лише 11°С тепла. Протягом дня дощитиме.

У суботу, 10 жовтня, у Львові та області збережеться прохолодна та хмарна погода. Вдень максимальна температура повітря становитиме 15°С тепла, вночі – близько 6°С тепла.

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