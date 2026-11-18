У деяких областях разом із похолоданням очікується також дощ із мокрим снігом

Наприкінці тижня Україну накриє нова хвиля похолодання, а з нею прийдуть дощі, мокрий сніг та нічні морози. Синоптики Укргідрометцентру назвали дату погіршення погоди.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла NV, що синоптики прогнозують погіршення погоди із суботи, 21 листопада.

«Прохолоду очікуємо 21 листопада: і вночі, і вдень температура повітря залишатиметься у межах +2 – +7 градусів у багатьох регіонах, однак у західних, а також у Житомирській та Рівненській областях нічна температура повітря опускатиметься до -3 градусів. На півдні традиційно значно тепліше, туди цей холод докотиться нескоро. Цього суботнього дня у столиці буде сухо, нічна температура повітря опуститься до +2 – +4, а вдень буде не вище +5 – +7 градусів», – зазначила Наталія Птуха.

Протягом вихідних, 21 та 22 листопада, у деяких областях разом із похолоданням очікується також дощ з мокрим снігом.

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«Передусім це стосується західних областей, Житомирщини і Вінниччини, й саме нічних годин. А вдень невеликий мокрий сніг передбачається хіба що у Карпатському регіоні. Надалі є передумови до зниження температури. Наступний тиждень буде прохолоднішим, ніж поточний. І, звичайно, там вже, якщо будуть опади, то це може бути змішана фаза – дощ і сніг одночасно», – додала експертка.

Карта погоди в Україні 21 листопада (клікніть для збільшення)

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 21 листопада, у західних та північних областях вдень прогнозують переважно до 6°С, на Закарпатті – до 9°С тепла, на Буковині – до 8°С тепла. У центральних та східних областях вдень очікується до 9°С тепла, а на півдні – до 13°С тепла.

У неділю, 22 листопада, по всій території України переважно очікується хмарно з проясненнями, протягом дня дощитиме. Найтепліша погода збережеться на півдні – до 11°С тепла, на сході – до 9°С тепла, у центральних областях вдень очікується до 7°С тепла. На півночі та заході буде найхолодніше – переважно до 4°С тепла вдень.

У понеділок, 23 листопада, погода погіршуватиметься. На півдні температура опуститься до 4°С тепла вдень, у Криму ще буде тепло – 12°С тепла. По всій території України вдень прогнозують від 1 до 5°С тепла вдень, без істотних опадів.

Карта погоди в Україні 23 листопада (клікніть для збільшення)