Уже незабаром більшість областей накриє нова хвиля раптового похолодання

Бабине літо у жовтні не може не тішити українців, але уже незабаром більшість областей накриє нова хвиля раптового похолодання. Синоптики Укргідрометцентру назвали точну дату та розповіли, у яких областях буде найхолодніше.

У вівторок, 6 жовтня, по всій території України збережеться комфортна та суха погода. Температура повітря вдень становитиме від 17 до 21°С тепла.

У середу, 7 жовтня, у більшості областей буде хмарна погода, на півдні та схожі переважатиме сонячна погода. Опадів не прогнозують. Денний максимум температури повітря становитиме від 18 до 21°С тепла, на півдні – до 22°С тепла.

Карта погоди в Україні 7 жовтня (клікніть для збільшення)

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У четвер, 8 жовтня, температура повітря місцями навіть збільшиться. На заході країни вдень прогнозують від 20 до 24°С тепла, найтепліше буде на Буковині, Прикарпатті та Тернопільщині. На іншій території України вдень переважатиме хмарна погода, температура повітря – від 19 до 21°С тепла, на півдні – місцями до 18°С тепла.

У п’ятницю, 9 жовтня, у деяких областях погода уже почне погіршуватися. Похолодання варто очікувати спершу у західних областях. На Львівщині вдень прогнозують від 13 до 15°С тепла, на Закарпатті – від 14 до 16°С тепла. У інших західних областях – від 16 до 18°С тепла, на Буковині – від 20 до 22°С тепла. Протягом дня дощитиме.

На іншій території України 9 жовтня ще переважатиме комфортна погода, без опадів. Вдень позначки термометрів показуватимуть від 17 до 21°С тепла.

Із суботи, 10 жовтня, похолодання накриє уже майже усі області України, найхолодніше очікується на заході. На Буковині, Тернопільщині – від 7 до 9°С тепла вдень, на Волині та Рівненщині – від 8 до 10°С тепла, на Львівщині – від 10 до 12°С тепла, на Закарпатті – від 12 до 14°С тепла. Протягом дня прогнозують дощі, місцями значні.

На сході та півдні вдень ще збережеться тепла погода – температура повітря місцями до 22°С тепла. На іншій території країни хмарно, дощитиме. Вдень температура повітря становитиме від 12 до 15°С тепла.

Карта погоди в Україні 10 жовтня (клікніть для збільшення)

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