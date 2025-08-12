Різкий контраст і подих осені: якою буде погода у Львові та області 13 серпня
Температура повітря вдень і вночі різнитиметься на приблизно 17 градусів
У середу, 13 серпня, погода у Львові буде спекотною вдень і прохолодною вночі. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр на своїй фейсбук-сторінці.
13 серпня погода у Львові та області буде без опадів, зі слабким туманом вночі та вранці. Вітер – північно-східний, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря становитиме:
у Львові – 27-29 градусів тепла вдень, 10-12 градусів – вночі;
по Львівській області – 25-30 градусів вдень, 8-13 градусів – вночі.
Гарна, суха й тепла погода в денний час зі слабким чи помірним вітром протримається на Львівщині до кінця тижня. Проте нічна температура коливатиметься в межах 9-16 тепла.