Вдень у Львові ще буде справжня літня спека, а на ніч вже доведеться зачинити вікна

У середу, 13 серпня, погода у Львові буде спекотною вдень і прохолодною вночі. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр на своїй фейсбук-сторінці.

13 серпня погода у Львові та області буде без опадів, зі слабким туманом вночі та вранці. Вітер – північно-східний, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря становитиме:

у Львові – 27-29 градусів тепла вдень, 10-12 градусів – вночі;

по Львівській області – 25-30 градусів вдень, 8-13 градусів – вночі.

Гарна, суха й тепла погода в денний час зі слабким чи помірним вітром протримається на Львівщині до кінця тижня. Проте нічна температура коливатиметься в межах 9-16 тепла.