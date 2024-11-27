Польський нападник став лише третім гравцем, якому підкорилось таке досягнення

Напередодні «Барселона» в межах 5-го туру Ліги чемпіонів розгромила французький «Брест» з рахунком 3:0 – дублем у матчі відзначився Роберт Левандовскі. Для польського нападника ці м’ячі стали 100-м і 101-м у найпрестижнішому єврокубку. Як наслідок, він став третім гравцем в історії Ліги чемпіонів після Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, кому вдалось записати до свого доробку 100 голів.

Левандовскі не вдалось відзначитись у першому турі з «Монако» (1:2), але відтоді він забив вже сім голів у чотирьох наступних поєдинках і нині очолює рейтинг бомбардирів Ліги чемпіонів 2024/25.

Топ-5 бомбардирів в історії Ліги чемпіонів:

Кріштіану Роналду – 140 голів (183 матчі, 2003-2022)

Ліонель Мессі – 129 голів (163 матчі, 2005-2023)

Роберт Левандовскі – 101 гол (125 матчів, 2011 – дотепер)

– Карім Бензема – 90 голів (152 матчі, 2005-2023)

Рауль – 71 гол (142 матчі, 1995-2011)

…

11. Андрій Шевченко – 48 голів (100 матчів, 1994-2012)

Покращити свою гольову статистику в Лізі чемпіонів Левандовскі зможе вже 11 грудня, коли «Барселона» гратиме проти колишньої команди поляка, дортмундської «Борусії».

Нагадаємо, Левандовскі розпочав професіональну кар’єру в польській «Легії» у 2005 році. На батьківщині також виступав за «Знич» та «Лех». В липні 2010-го за 4,75 млн євро перейшов у дортмундську «Борусію». Через 4 роки перебрався у мюнхенську «Баварію» в статусі вільного агента. За Барселону виступає з липня 2022-го (обійшовся каталонцям у 45 млн євро).

Роберт ставав чемпіоном Польщі (1 раз), Німеччини (10 разів) та Іспанії (1 раз). Завоював Кубок та Суперкубок Польщі, Кубок Німеччини (4) та Суперкубок (6) і Суперкубок Іспанії. Переможець Ліги чемпіонів (сезон 2019/20) та клубного чемпіонату світу (2020). Дворазовий володар «Золотого бутса» (2020/21, 2021/22) тощо. Transfermarkt оцінює його в 15 млн євро.