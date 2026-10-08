До стійкого похолодання приберіть із грядок хворі рослинні рештки, опале листя та зламані пагони

Осінні заморозки можуть завдати шкоди теплолюбним рослинам і зіпсувати частину врожаю, якщо не підготувати ділянку заздалегідь. До похолодання потрібно завершити кілька важливих робіт у саду та на городі. Частину рослин доведеться занести в приміщення, деякі накрити, а окремі культури – викопати та прибрати на зберігання. Про це пише Telegraf.

Посадіть озимий часник і цибулю

До перших сильних заморозків варто завершити посадку озимого часнику та цибулі. Цибулини й зубчики повинні встигнути сформувати коріння до промерзання ґрунту.

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Не відкладайте посадку на період, коли земля вже сильно охолола. Підготуйте грядку, висадіть посадковий матеріал і замульчуйте ґрунт, якщо це потрібно для захисту від різких перепадів температури.

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Занесіть рослини в горщиках

Петунії, пеларгонії та інші теплолюбні рослини, які ростуть у контейнерах, перед холодами перенесіть у приміщення.

Спочатку огляньте рослини на наявність шкідників і хвороб. Не заносьте їх одразу до кімнат, якщо на листі або стеблах є підозрілі плями чи комахи.

Поставте горщики у світле місце, захищене від протягів. Полив після перенесення поступово скоротіть відповідно до умов утримання рослин.

Підготуйте троянди

Перші легкі заморозки не обов’язково становлять загрозу для троянд. Однак до стійкого похолодання варто підготувати кущі до зимового періоду.

Видаліть залишки бутонів та незрілі пагони, які не встигли визріти. У плетистих троянд обережно пригніть пагони до землі та підготуйте їх до подальшого укриття.

Не поспішайте накривати кущі за першого незначного похолодання. Передчасне укриття у теплу погоду може призвести до випрівання рослин.

Викопайте гладіолуси та жоржини

Цибулини гладіолусів і бульби жоржин не залишайте в ґрунті до сильних морозів. Перед суттєвим похолоданням викопайте посадковий матеріал і підготуйте його до зберігання.

Після викопування обережно очистьте рослини від землі та просушіть у сухому, провітрюваному місці. Не закладайте вологі бульби чи цибулини на тривале зберігання.

Перед прибиранням огляньте посадковий матеріал і відкладіть пошкоджені або підгнилі екземпляри.

Захистіть гарбузи

Гарбузи не завжди потрібно терміново збирати лише через наближення перших нічних заморозків. Якщо плоди ще залишаються на грядці, подбайте про захист рослини від холоду.

Встановіть над рослинами дуги та накрийте їх покривним матеріалом. Це допоможе захистити листя від короткочасного похолодання.

Якщо очікуються тривалі або сильні заморозки, не відкладайте збирання стиглих гарбузів. Пошкоджені морозом плоди зберігатимуться гірше.

Не поспішайте збирати моркву та капусту

Не всі городні культури потребують термінового захисту від перших холодів. Морква здатна переносити зниження температури, тому її можна залишати на грядці довше, якщо ґрунт ще не промерз.

Капуста також досить стійка до холоду. Короткочасне зниження температури деяким пізнім сортам навіть не шкодить. Проте перед сильними та тривалими морозами врожай краще зібрати.

Зважайте не лише на прогноз погоди, а й на стан самих рослин. Якщо температура опускається дедалі нижче, не варто ризикувати врожаєм.

Приберіть ділянку перед зимою

До стійкого похолодання приберіть із грядок хворі рослинні рештки, опале листя та зламані пагони. Особливо ретельно очищайте ділянки, де протягом сезону рослини хворіли.

Здорові рослинні рештки можна використати для компосту, якщо вони не мають ознак ураження. Хворі частини краще не залишати на грядках, щоб не створювати умови для збереження збудників хвороб.