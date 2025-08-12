Роджер Федерер оголосив про повернення на корт через 3 роки після завершення кар'єри
Легендарний швейцарець знову вийде на корт
До теми
-
Король ґрунту і сердець вболівальників.
Рафаелю Надалю виповнилося 39 років ZAXID.NET
-
Легенді світового тенісу Новаку Джоковичу – 38 років.
Цікаві факти про життя суперзірки, які ви могли не знати ZAXID.NET
-
Світовий рекордсмен, який зрадив Україну.
Цікаві факти про 35 рекордів Сергія Бубки і його бізнес в Росії ZAXID.NET
Колишній тенісист Роджер Федерер вирішив повернувся у великий спорт. Про участь 44-річного швейцарця на турнірі у Шанхаї повідомила пресслужба змагань.
Цікаво, що востаннє Роджер виходив на корт майже через три роки тому – останній офіційний матч він провів у парі з Рафаелем Надалем на Кубку Лейвера у 2022 році. В одиночному ж розряді він востаннє виступав ще у 2021 році, коли зупинився у чвертьфіналі Вімблдону.
Федерер повернеться на арену у Шанхаї 10 жовтня, щоб зіграти у показовому парному матчі серед знаменитостей.
«Це Роджер, і я дуже радий повернутися на стадіон Цічжун у Шанхаї на Rolex Shanghai Masters. Шанхай завжди був для мене особливим місцем з чудовими вболівальниками, незабутніми спогадами та справжньою любов'ю до гри», – сказав Федерер у відео.
Нагадаємо, Роджер тричі перемагав на турнірі ATP 1000 в Шанхаї – у 2006, 2014 та 2017 роках. Загалом за свою кар’єру він здобув 103 одиночні титули на рівні ATP, що є другим найкращим результатом в історії Відкритої ери. Ще 8 вісім титулів завоював у парному розряді.
Федерер має 20 титулів серії Грендслем – зокрема на Вімблдоні він взяв рекордні вісім трофеїв. Також у його доробку шість перемог на Підсумковому турнірі ATP (у 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 роках).