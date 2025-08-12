Роджер Федерер зіграє на одному зі своїх улюблених турнірів

Колишній тенісист Роджер Федерер вирішив повернувся у великий спорт. Про участь 44-річного швейцарця на турнірі у Шанхаї повідомила пресслужба змагань.

Цікаво, що востаннє Роджер виходив на корт майже через три роки тому – останній офіційний матч він провів у парі з Рафаелем Надалем на Кубку Лейвера у 2022 році. В одиночному ж розряді він востаннє виступав ще у 2021 році, коли зупинився у чвертьфіналі Вімблдону.

Федерер повернеться на арену у Шанхаї 10 жовтня, щоб зіграти у показовому парному матчі серед знаменитостей.

«Це Роджер, і я дуже радий повернутися на стадіон Цічжун у Шанхаї на Rolex Shanghai Masters. Шанхай завжди був для мене особливим місцем з чудовими вболівальниками, незабутніми спогадами та справжньою любов'ю до гри», – сказав Федерер у відео.

Нагадаємо, Роджер тричі перемагав на турнірі ATP 1000 в Шанхаї – у 2006, 2014 та 2017 роках. Загалом за свою кар’єру він здобув 103 одиночні титули на рівні ATP, що є другим найкращим результатом в історії Відкритої ери. Ще 8 вісім титулів завоював у парному розряді.

Федерер має 20 титулів серії Грендслем – зокрема на Вімблдоні він взяв рекордні вісім трофеїв. Також у його доробку шість перемог на Підсумковому турнірі ATP (у 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 роках).