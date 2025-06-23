Рогалики з вишнями. Рецепт дня0
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Рогалики можна готувати з різного тіста – від листкового до пісочного, але в Україні найбільш популярним є дріжджове, як і в традиційних закарпатських кіфликах. Використовуйте пресовані дріжджі, хоча підійдуть і сухі – їх потрібно втричі менше. Рецепт спрощений, тож замішуватимемо тісто без опари, але з дотриманням важливих нюансів у роботі з дріжджами.
Інгредієнти:
- молоко – 100 мл;
- пресовані дріжджі – 30 г;
- сіль – ⅓ ч. л.;
- цукор – 50 г;
- борошно – 450 г;
- вершкове масло – 50 г;
- яйця – 3 шт.;
- яйце для змащування – 1 шт.;
- вишня – 500 г;
- цукор – 2 ст. л.;
- ванільний цукор – 10 г;
- крохмаль – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
У великій мисці змішайте тепле молоко, покришені руками пресовані дріжджі, сіль, цукор та борошно. Окремо розтопіть масло, збийте яйця та влийте до них масло. Дайте суміші охолонути, а потім влийте її до борошняної основи. Замісіть однорідне тісто, накрийте його плівкою або рушником і залиште підходити в теплому місці приблизно на годину, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Поки тісто підходить, підготуйте начинку: проваріть у сотейнику вишню з цукром і ванільним цукром. Коли суміш закипить, додайте крохмаль і дайте начинці охолонути.
Готове тісто обімніть і розділіть на три частини. Кожну частину розкачайте у коло й наріжте на трикутники. На широкий край кожного трикутника викладіть трохи начинки й загорніть у рогалик.
Викладіть рогалики на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані одне від одного. Накрийте рушником і залиште ще на 15-20 хвилин. У цей час розігрійте духовку до 180 градусів. Перед випіканням змастіть рогалики збитим яйцем. Випікайте приблизно 20 хвилин до золотистої скоринки. Подавайте теплими або вже охолодженими, вони смачні в будь-якому вигляді.