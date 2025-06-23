Рогалики можна готувати з різного тіста – від листкового до пісочного, але в Україні найбільш популярним є дріжджове, як і в традиційних закарпатських кіфликах. Використовуйте пресовані дріжджі, хоча підійдуть і сухі – їх потрібно втричі менше. Рецепт спрощений, тож замішуватимемо тісто без опари, але з дотриманням важливих нюансів у роботі з дріжджами.

Інгредієнти:

молоко – 100 мл;

пресовані дріжджі – 30 г;

сіль – ⅓ ч. л.;

цукор – 50 г;

борошно – 450 г;

вершкове масло – 50 г;

яйця – 3 шт.;

яйце для змащування – 1 шт.;

вишня – 500 г;

цукор – 2 ст. л.;

ванільний цукор – 10 г;

крохмаль – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У великій мисці змішайте тепле молоко, покришені руками пресовані дріжджі, сіль, цукор та борошно. Окремо розтопіть масло, збийте яйця та влийте до них масло. Дайте суміші охолонути, а потім влийте її до борошняної основи. Замісіть однорідне тісто, накрийте його плівкою або рушником і залиште підходити в теплому місці приблизно на годину, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Поки тісто підходить, підготуйте начинку: проваріть у сотейнику вишню з цукром і ванільним цукром. Коли суміш закипить, додайте крохмаль і дайте начинці охолонути.

Готове тісто обімніть і розділіть на три частини. Кожну частину розкачайте у коло й наріжте на трикутники. На широкий край кожного трикутника викладіть трохи начинки й загорніть у рогалик.

Викладіть рогалики на деко, застелене пергаментом, на невеликій відстані одне від одного. Накрийте рушником і залиште ще на 15-20 хвилин. У цей час розігрійте духовку до 180 градусів. Перед випіканням змастіть рогалики збитим яйцем. Випікайте приблизно 20 хвилин до золотистої скоринки. Подавайте теплими або вже охолодженими, вони смачні в будь-якому вигляді.