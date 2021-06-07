Вартість нового кабріолета становить 20 млн фунтів стерлінгів

Британський автовиробник Rolls-Royce створив найдорожчий у світі лімузин для зіркової пари співачки Beyoncé та репера Jay-Z. Розкішний кабріолет Boat Tail вартістю 20 млн фунтів презентували ще наприкінці травня, тоді британські ЗМІ у своїх розслідуваннях стверджували, що власниками авто є Beyoncé та Jay-Z, згодом Rolls-Royce офіційно підтвердив це.

Beyoncé та репер Jay-Z люблять відпочивати на Лазуровому березі. Фото Getty

За інформацією виробника, авто оснащене двокамерним холодильником, який «швидко охолодить до 6 градусів улюблені напої від Armand de Brignac». The Telegraph пише, що згадка про шампанське Armand de Brignac є першим натяком на репера Jay-Z, адже музикант був співвласником цієї виноробної компанії до початку 2021 року. У лютому він продав 50% акцій виноробні Моєт Хеннессі. За інформацією Daily Mail, блакитний відтінок інтер'єру Rolls-Royce Boat Tail названий Blue Ivy на честь старшої доньки Beyoncé і Jay-Z.

Фото Motor1

Багажник кабріолета містить два коктейльні столики, парасольку та стільці для пікніка від італійського виробника меблів Promemoria. Також у багажнику є секція для підігріву їжі та столових приборів. Конструктори авто проводили випробування на швидкості понад 240 км/год, щоб перевірити, чи не деренчатимуть усі ці деталі. Випробування завершились успішно.

«Розкішний лімузин із лівим кермом створений для середземноморських подорожей Лазуровим берегом, де подружжя Beyoncé та Jay-Z регулярно відпочиває», – пише The Telegraph.

Дизайнери авто надихались елегантними яхтами J-класу початку XIX століття та Rolls-Royce Boat Tail 1920-1930-х років.

За даними Forbes, статки Jay-Z сягають 1,4 млрд доларів, а Beyoncé – 500 млн доларів.