Наслідки атаки на багатоповерхівку в Одесі

У ніч на суботу, 12 вересня, російські окупанти атакували низку міст та регіонів України, застосувавши дрони та ракети. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі в Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі та Харкові.

Так, росіяни завдали ракетного удару по Одесі, поціливши по багатоповерховому житловому будинку. На фото, оприлюднених головою Одеської МВА Сергія Лисака, видно, що ушкодження отримала 25-поверхова житлова будівля бізнес-класу Kadorr Group «45-та перлина», розташована у Приморському районі міста. За даними сайту Kadorr Group, поруч із будинком розташовані кілька торгівельних центрів, набережна та парк.

Внаслідок атаки там постраждали 12 людей, повідомив Сергій Лисак.

«Усіх доправили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу», – повідомив Сергій Лисак.

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Доповнено 09:40. У пресслужбі Одеської ОВА повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 17 людей. Серед постраждалих – пʼятимісячна дитина.

Крім того, під атаку росіян потрапило Запоріжжя. Там російський дрон атакував приватний сектор, зайнялися пожежі, які повністю знищили один із житлових будинків, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки загинули двоє людей – 64-річна жінка та 37-річний чоловік. У пресслужбі ДСНС також повідомили, що внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Також окупанти атакували Кривий Ріг, застосувавши балістичні ракети з кількох напрямків. За даними Дніпропетровської ОВА, під удар потрапило промислове підприємство. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Під нічну атаку також потрапив Харків. За даними мера міста Ігоря Терехова, росіяни атакували Харків ударними дронами. Влучання зафіксували у Шевченківському районі міста – ворожий безпілотник вдарив до АЗС. Ще один дрон впав у Київському районі – за даними Терехова, відомо про потерпілих та щонайменше одного загиблого.