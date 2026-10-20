Наслідки атаки на Ізюм у ніч на 20 жовтня

Увечері 19 жовтня російські окупанти атакували реактивними безпілотниками Київську область. Під удар потрапило підприємство в Обухівському районі, там є загиблі і постраждалі. Крім того, у ніч на 20 жовтня росіяни вдарили по житловій забудові Ізюма на Харківщині, там є поранені.

Про удар по підприємству в одній з громад Обухівського району Київщини повідомив близько 21:00 голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, на місці влучання зайнялася пожежа.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що під удар потрапила виробничо-складська будівля. На оприлюднених фото та відео видно сильне задимлення та пожежу.

Спершу надійшла інформація про одного загиблого внаслідок атаки, проте вже вранці 20 жовтня у пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох людей. Ще шестеро людей зазнали поранень.

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Станом на 07:00 рятувальники ліквідували пожежу. Наразі тривають роботи з розбирання завалів.

У пресслужбі поліції Київської області повідомили, що окупанти також атакували Бучанський район Київщини. Внаслідок атаки пошкоджені майже 200 приватних будинків, 25 багатоповерхівок, а також магазини, склади та комерційні заклади.

«Загинула жінка, 21 людина постраждала, серед них вісім дітей», – повідомили у пресслужбі поліції.

Крім того, росіяни атакували Вишгородський район. Там пошкоджені складські приміщення, житловий будинок і транспортні засоби.

Також у ніч на 20 жовтня росіяни завдали ударів по Харківщині. Дрони атакували житловий сектор та цивільну інфраструктуру міста Ізюм.

Внаслідок атаки у місті виникли чотири осередки пожеж на території приватних будинків. Крім того, постраждала адміністративна будівля та автомобілі.

За даними ДСНС, внаслідок атаки на Ізюм постраждали пʼятеро людей.