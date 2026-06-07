Два катери Морської пошуково-рятувальної служби потрапили під атаку

Російські війська завдали удару по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в акваторії українського морського коридору. Про це у суботу, 6 червня, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. На жаль, є постраждалі», – йдеться у повідомленні.

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Після обстрілу евакуацією постраждалих провели катери Військово-морських сил ЗСУ.

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Міністр наголосив, що малі берегові пошуково-рятувальні судна перебувають під спеціальним міжнародним захистом. Відповідні гарантії закріплені у статті 27 Другої Женевської конвенції від 1949 року. Йдеться про судна, які використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.

«Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування рф нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі», – заявив Кулеба.

Він підкреслив, що обстріл рятувальних суден, які виконували гуманітарне завдання, став ще одним свідченням ігнорування Росією міжнародних зобов’язань та безпекових норм у морському просторі.

Нагадаємо, 5 червня біля Севастополя після атаки затонуло турецьке судно. Повідомляли про загиблого та поранених.