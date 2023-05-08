Через росіян експорт українського зерна морем за квітень не досягнув і трьох мільйонів тонн

Росія вчергове заблокувала інспекцію вхідного флоту кораблів, які беруть участь у «зерновій угоді». На інспекцію очікують приблизно 90 кораблів, 63 з яких чекають на завантаження, повідомили в понеділок, 8 травня, у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Росія намагається нав'язати свої умови інспекції та фактично вчергове зриває процедуру проходження зернового коридору. Російські представники відмовились реєструвати судна на вхід та інспектувати їх відповідно до узгоджених процедур.

«Деструктивна політика Росії унеможливлює складання інспекційного плану відповідно до процедур СКЦ, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід. Станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 – це судна, які йдуть під завантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені», – повідомили у прес-службі міністерства розвитку громад.

У прес-службі заявили, що через систематичне блокування зернового коридору експорт української агропродукції протягом квітня не досягнув до трьох мільйонів тонн. В міністерстві підкреслили, що Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на чинну ініціативу, а також очікує реакції від членів угоди – Туреччини та ООН.

Нагадаємо, 5 травня в Туреччині не вдалося продовжити чорноморську «зернову угоду». Україна, Росія, Туреччина та ООН не досягли домовленостей щодо інспекції кораблів та продовження дії коридору. Водночас в ООН закликали продовжити перемовини щодо «зернової угоди».