Бровді очолює Сили безпілотних систем із червня 2025 року

Росія оголосила винагороду у 20 млн доларів за інформацію про точне місцеперебування командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. Про це йдеться у матеріалі журналістки The Wall Street Journal Джилліан Кей Мелчор, яка побувала на секретному командному пункті українських операторів дронів на сході України.

Через ризик російського стеження для журналістки організували посилені заходи безпеки. Перед поїздкою вона вимкнула на телефоні функції визначення місцезнаходження та активувала режим польоту. Після цього пристрій помістили у спеціальну сумку Фарадея, яка блокує сигнали Wi-Fi, мобільного зв’язку, Bluetooth і GPS.

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До місць зустрічі журналістку доправляли автомобілем із затемненими вікнами, щоб унеможливити відстеження маршруту до секретних позицій СБС на південному сході України.

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За словами військових, через результативність українських безпілотників Кремль визначив Бровді серед пріоритетних цілей для ліквідації. У російських кримінальних колах нібито поширювали оголошення з обіцянкою виплатити 20 млн доларів за дані про місцеперебування українського командира.

Також російські суди заочно висунули проти Бровді звинувачення у «тероризмі» та засудили його до десятків років ув'язнення.

Бровді очолює Сили безпілотних систем із червня 2025 року. За даними, наведеними журналісткою, цей рід військ становить близько 2,5% від загальної чисельності ЗСУ, водночас на нього може припадати приблизно третина всіх втрат російських військових за минулий рік.

Нагадаємо, 29 серпня, у День памʼяті загиблих захисників і захисниць України, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр» повідомив про втрати 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра». За його даними, від початку повномасштабного вторгнення загинули 79 військовослужбовців підрозділу.