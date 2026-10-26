Росія планує висунути вимогу НАТО повернути свою військову присутність до рівня 1997 року

Росія під час нового раунду переговорів про завершення війни проти України готується домогтися поступок від НАТО. Зокрема, йдеться про скорочення присутності НАТО у Східній Європі, повідомила 25 жовтня The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше помічник російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Ушаков заявив, що до переговорів про припинення вогню в Україні варто залучити Європу. За його словами, Європа «матиме вирішальне значення» для досягнення угоди. До того переговори планувалися у тристоронньому форматі між українськими, російськими та американськими делегатами, а європейців не планували залучати.

За даними співрозмовників газети, насправді Москва планує залучити європейську сторону для того, щоб домогтися поступок щодо присутності НАТО на території Європи. Раніше Владімір Путін неодноразово заявляв, що так зване «розширення НАТО» буцімто є однією з причин війни проти України.

Джерела Telegraph повідомили, що Росія може вимагати від НАТО повернути свою військову присутність в Європі до рівня 1997 року. На той момент до НАТО не вступили Польща та країни Балтії, а також Фінляндія, яка долучилася до Альянсу в 2023 році на тлі російсько-української війни. До слова, всі ці країни мають спільний кордон з РФ.

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Нагадаємо, новий раунд переговорів запланований на початок листопада в Абу-Дабі. Російська сторона заявила, що це буде «пробний раунд», від якого не варто очікувати значного прориву. За словами президента України Володимира Зеленського, під час переговорів Україна планує порушити питання припинення вогню в будь-якому форматі, зокрема взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Крім того, планують обговорити обмін полоненими та підготовку до зустрічі лідерів України, США та Росії.