Москва також почала переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном щодо реекспорту російської продукції на міжнародні ринки

Для уникнення санкційних обмежень Росія, маючи тісні взаємозв'язки у рамках економічних та інших союзів та об'єднань, намагається залучити треті країни для виробництва складових до військової продукції. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Як повідомили у відомстві, зокрема Москва планує влаштувати в країнах Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення. Насамперед це стосується тієї продукції, що потребує використання іноземних деталей.

«Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від РФ, що також відповідає інтересам Кремля», – зазначили розвідники.

Москва також почала переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном щодо реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На території цих держав вже створено понад 200 компаній.

«Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії РФ проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та Росії», – додали в ГУР.

Також провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ «Ульяновский механический завод» – залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва. До повномасштабного вторгнення РФ закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу «Бук» та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу “Тунгуска”, а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим.

До складу ОДКБ входять Росія, Вірменія, Казахстан і Білорусь, Киргизстан, Таджикистан.