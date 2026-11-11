Росія могла втратити гелікоптер Ка-52

Російські пілоти могли загинути під час відбиття масованої атаки українських безпілотників в ніч на середу, 11 листопада, на Санкт-Петербург. Про це заявив російський Z-блогер Ілля Туманов, автор телеграм-каналу Fighterbomber.

«Сьогоднішній захист неба над Санкт-Петербургом від атаки дронів обійшовся нам дуже дорого. Дуже, дуже, дуже дорого. Вічного польоту, браття…», – написав Туманов.

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Він не уточнив, за яких обставин загинули льотчики та який саме повітряний борт могла втратити російська армія. Водночас інші російські телеграм-канали стверджують, що йдеться про ударний гелікоптер Ка-52.

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Міністерство оборони Росії не повідомляло про втрату військового літака чи вертольота. Водночас у відомстві заявили про масовану атаку українських безпілотників на різні регіони країни. За наведеними в повідомленні даними, РФ нібито зазнала атаки понад 627 дронів.

Нагадаємо, що під час цієї атаки безпілотники уразили торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. За словами губернатора регіону, після удару там спалахнула пожежа, а троє працівників дістали поранення.