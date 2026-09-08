Заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький

Росія посилює ракетно-дронові удари по Україні, аби спровокувати соціально-економічну кризу. У Москві прагнуть наростити обсяги виробництва балістичних ракет, а також збільшити дальність цієї зброї. Про це 8 вересня на засіданні Міжпарламентської ради Україна – НАТО повідомив заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький.

«За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів», – повідомив Вадим Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що під час цих випробувань російська сторона може спробувати уразити об’єкти на заході України.

За оцінкою ГУР, серед планів Росії також є блокада Чорного мор і спроби втягнути Білорусь у війну проти України та проведення гібридних операцій проти НАТО.

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Раніше начальник ГУР Олег Іващенко заявив, що Росія має достатньо ресурсів для продовження війни у 2027 та 2028 роках. Він наголосив, що для зниження спроможності РФ вести війну необхідний сильний санкційний тиск на країну-агресорку.