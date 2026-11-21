Росіяни використовували Кримський міст для військової логістики

Росія до українського удару по Кримському мосту 109 разів атакувала мости на території України ракетами та безпілотниками. Президент Володимир Зеленський у суботу, 21 листопада, під час зустрічі з державним секретарем з оборони Великої Британії Весом Стрітінгом наголосив, що російські удари передували українській відповіді.

«Перш за все, варто зазначити: ще до нашої відповіді – а саме удару по Кримському мосту – Путін завдав ударів по українських мостах 109 разів. Не один, не два – було здійснено 109 атак із застосуванням ракет і безпілотників», – сказав Зеленський.

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За словами президента, такі дії свідчать про те, що російський диктатор Владімір Путін не прагне припиняти війну, натомість шукає приводи для подальшої ескалації. Зеленський зазначив, що російська сторона робить це «однією за іншою».

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Президент пояснив, що пошкодження автомобільної конструкції загалом перешкоджає вільному проходженню суден під мостом. За його словами, наразі росіяни проводять обстеження пошкоджень і залучили до робіт водолазів. Вони з'ясовують, як підняти та відтягнути зруйнований елемент конструкції. На оцінку часу, необхідного для підняття та переміщення пошкодженої частини мосту, може піти кілька місяців.

«Від кількох місяців до року. Так, мається на увазі також пошкодження протоки», – уточнив Зеленський, відповідаючи на запитання про терміни відновлення судноплавства.

Що відомо про удари по мосту через Керченську протоку

17 листопада Сили оборони України завдали удару по Кримському мосту через Керченську протоку. Унаслідок атаки обвалилися арка та проліт автомобільної частини споруди, які заблокували Керч-Єнікальський канал. Це основний судноплавний маршрут, що сполучає Азовське та Чорне моря.

19 листопада Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження мосту ракетами «Нептун». За інформацією військових, берегові ракетні комплекси Військово-морських сил України пошкодили залізничну частину споруди, ще одне влучання зафіксували в районі арки.