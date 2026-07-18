Росіяни перекидають безпілотні війська для захисту суден

Через систематичні удари українських військових по російських суднах Росія почала перекидати з лінії фронту розрахунки безпілотного центру «Рубікон», щоб захистити власний «тіньовий флот». Про це повідомив у суботу, 18 липня, командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За словами командувача СБС, у ніч на 18 липня українські військові уразили ще 13 суден російського «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях. Йдеться про вісім суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир та два плавучих крани.

Загалом від початку операції «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем уразили 118 російських суден в Азовському морі та 54 у Чорному морі. За словами Роберта Бровді, ці атаки змушують росіян змінювати пріоритети у протиповітряному захисті.

«Противник знімає з ЛБЗ (лінія бойового зіткнення – ред.) до 200 розрахунків “Рубікон” для захисту тіньового флоту. По розрахунку на кожне живе судно. Окрім “Рубікона”, що частково знімають з лінії зіткнення, залучені також сили та засоби цілої 51 дивізії ППО та зенітного полку залишків Чорноморського флоту. Озброєння: зенітні дрони, ПЗРК та кулемети», – повідомив командувач СБС.

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Зазначимо, Сили безпілотних систем з 6 липня щодня звітують про ураження російських танкерів «тіньового флоту». Загалом від початку операції СБС уразили 172 судна.