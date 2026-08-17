Журналісти вважають, що дрони з секретних баз можуть досягати країн Європи

Росія розгорнула вздовж кордонів з Україною та Білоруссю щонайменше 10 секретних баз з новими майданчиками, призначеними для запуску далекобійних безпілотників. Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph, опублікованому 16 серпня.

За даними журналістів, які ознайомилися з супутниковими знімками та секретними матеріалами, Росія розмістила на кордоні з Україною та Білоруссю, а також у тимчасово окупованому Криму, нові бази для запуску дронів дальньої дії. Telegraph повідомило, що БпЛА, випущені з цих баз, можуть сягати країн Балтії, Польщі, Молдови, Румунії та Туреччини.

Локації секретних баз російських БпЛА та діапазон ураження випущених із них дронів

Журналісти виявили щонайменше 59 пускових рейок на кордоні, які використовуються для злету дронів замість злітно-посадкової смуги. Деякі з них розмістили на колишніх військових базах та територіях цивільних аеропортів. Ще кілька додаткових стартових майданчиків звели у сільській місцевості Росії.

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«Зображення, проаналізовані компанією DroneSec, яка займається розвідкою дронів, виявили, що близько 20 нещодавно встановлених рейок мають подовжену довжину, що свідчить про їхню здатність запускати новітні кремлівські ударні дрони великої дальності», – йдеться у розслідуванні.

Telegraph повідомило, що нові бази постачалися з низки заводів боєприпасів, розташованих по всій території Росії. Зокрема, велика кількість поставок йшла зі спеціальної економічної зони «Алабуга».

«Дані відстеження з відкритих джерел показують, що сім із десяти об'єктів, виявлених The Telegraph, використовувалися під час деяких нещодавніх бомбардувань Києва Москвою», – йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо, на початку серпня радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що росіяни збирають вцілілі українські безпілотники та ремонтують їх для майбутніх провокацій. За словами військовослужбовця, ці дрони можуть застосувати для атак на країни Європи.