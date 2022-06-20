Російська система протиповітряної і протиракетної оборони С-300В4 під час навчань

Російські війська розгорнули дивізіон ЗРК С-300 біля кордону з Україною, повідомив Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні у понеділок, 20 червня.

Як йдеться в повідомленні, ворог розгорнув зенітно-ракетний дивізіон ЗРК С-300В4 у Брянській області. Також для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях росіяни продовжують утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ.

Зенітно-ракетна система С-300В – перша мобільна універсальна система протиракетної і протилітакової оборони. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, насамперед – від балістичних ракет і літаків, а також різних інших цілей. Складається з двох типів зенітних керованих ракет, з яких один тип використовується для ураження аеродинамічних цілей на дальності до 75 км, а другий може вражати балістичні цілі класу «земля – земля», такі, як оперативно-тактичні ракети, а також літальні апарати всіх типів зі швидкостями до 3000 м/с на дальності до 100 км.

Наприкінці травня стало відомо, що на північному заході тимчасово окупованого Криму росія виставляє зенітні ракетні комплекси С-400 «Тріумф».