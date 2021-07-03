Росія розширила перелік продуктів, які заборонені для ввезення на її територію з України: туди потрапило морозиво, мінеральна вода, пальмова олія та інші продукти.

В постанові російського уряду, ухваленій 28 червня й опублікованій 2 липня, розширюється перелік продуктів, які не можна ввозити на територію Росії з України. Зокрема, йдеться про морозиво та інші види харчового льоду, газовану воду із цукром та мінеральну воду, різні підсолоджувачі та смакові добавки. Також в Росію не можна буде ввозити готові супи та бульйони, а також різні заготовки для їх приготування.

Нові правила також стосуються ячменю, пальмової олії, какао-пасти, соусів (кетчупу, майонезу). Забороненими також стали м’ясні консерви та субпродукти, попкорн, мюслі.

Окрім продуктів, які вживають люди, обмеження також стосуються і ввезення кормів для тварин.

Нагадаємо, навесні цього року Україна заборонила ввозити на свою територію з Росії, серед іншого, пшеницю, соняшникову олію, мийні засоби і туалетний папір. Спершу під цю заборону мав потрапити і газетний папір, але уряд від цієї ідеї відмовився.