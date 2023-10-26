Росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах, свідчать супутникові знімки, які в четвер, 26 жовтня, опублікував проект журналістських розслідувань «Схеми». Йдеться про підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси. На таких заводах журналісти побачили помітні зміни – супутник зафіксував розбудову низки підприємств військового і подвійного призначення, появу нових ангарів та цехів.

Серед об’єктів, які Росія активно розбудовує, є Казанський авіаційний завод. Це авіазавод зі структури державної корпорації «Ростех», розташований біля цивільного аеропорту «Борисоглібське» у Казані. Але на ньому будують та ремонтують не лише цивільні літаки, а й стратегічні бомбардувальники, з яких Росія запускає ракети по Україні.

«Казанський авіаційний завод імені Горбунова за радянських часів був одним із найважливіших стратегічних обʼєктів, оскільки займався випуском та обслуговуванням стратегічних літаків ядерної тріади: Ту-16, Ту-22 (усі модифікації – ред.) та Ту-160. Тобто потужності заводу зараз дозволяють робити глибоку модернізацію та ремонт залишків Ту-22М3 та Ту-160», – розповів «Схемам» авіаексперт Анатолій Храпчинський.

У цьому році на території Казанського авіазаводу звели новий великий ангар. Він складається із двох об’єднаних будівель, де розташований цех.

Перші будівельні роботи почалися ще у 2018-му, але саме у 2022-му будівництво прискорилося – і вже в цьому році, відповідно до супутникових фото, його майже добудували.

Довжина нового ангару сягає 300 метрів, а ширина – понад 180. Російські пропагандисти повідомляли, що його планують використовувати для будівництва нових цивільних літаків Ту-214. Але з огляду на розміри – на думку військових експертів, з якими поговорили журналісти «Схем», у цьому цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

Журналісти звернули увагу, що ще у 2016 році в РФ розробили програму з модернізації стратегічної авіації: вона передбачає переоснащення старих Ту-160 в Ту-160М2. Значну частину коштів з мільярдної державної програми заклали саме на розбудову потужностей Казанського авіаційного заводу.

Казанський авіаційний завод, фото «Радіо Свобода»

Також, серед об’єктів, які активно розбудовують, є Іркутський авіаційний завод. Його профіль – винищувачі Су-30 всіх модифікацій, які є одним з найпопулярніших типів літаків у повітряних силах Росії. За даними міжнародного видання The Military Balance, яке публікує щорічні звіти щодо кількості військової техніки в різних країнах, в РФ понад 120 літаків Су-30.

На заводі і виробляють, і ремонтують винищувачі. У жовтні 2022-го року Су-30 впав на житловий будинок в Іркутську, в цьому ж місті розташований авіазавод. У Головному управлінні розвідки Міноборони України тоді припустили, що це могло статися через «низьку якість проведеного ремонту Су-30».

Аналізуючи супутникові знімки Maxar та Planet Labs, журналісти «Схем» помітили, що ще у період з 2019-го по 2021 рік на території заводу неподалік від основних потужностей з’явилась прибудова з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об’єкта. Найімовірніше, другу будівлю також будуть з’єднувати зі злітною смугою.

Такі приміщення, на думку авіаексперта Анатолія Храпчинського, можуть використовувати для ремонту невеликих цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та, власне, винищувачів типу Су-30.

Іркутський авіаційний завод, фото «Радіо Свобода»

Ще одне підприємство, потужності якого розширює Росія – Уральський завод цивільної авіації. Цей державний завод розташований у Єкатеринбурзі.

Хоча сама назва говорить, що завод займається саме цивільною авіацією, насправді це підприємство, зокрема, ремонтує двигуни та редуктори, що можуть використовуватись і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Всі ці гелікоптери армія РФ активно застосовує у війні проти України.

У вересні цього року місцеві уральські видання почали писати про дефіцит кадрів на заводах. Зокрема, через збільшення обсягів виробництва активно шукає працівників і згаданий завод цивільної авіації.

Починаючи з кінця 2021-го року на території заводу почали зводити новий великий цех. Добудували його вже у цьому році. Його довжина 145 метрів, ширина – 75.

Уральський завод цивільної авіації, фото «Радіо Свобода»

Дубнянський машинобудівний завод – підприємство ракетної галузі, яке також розбудовують. Цей завод розташований у місті Дубна на півночі Московської області. На території підприємства, зокрема, розташоване Машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», яке входить до державної корпорації «Тактичне ракетне озброєння».

Саме «Радуга» виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101, якими Росія обстрілює житлові будинки, торгівельні центри та об’єкти енергетичної інфраструктури українських міст. Один з прикладів – удар по ТЦ «Амстор» у Кременчуці у червні минулого року.

Журналісти «Схем» проаналізували супутникові знімки території підприємства за 2021-2023 роки та помітили, що за цей період поруч із заводом з’явилась велика будівля. Її почали зводити у 2021-му році, а добудували, судячи з супутникових фото, вже у цьому році. Поруч також обладнані два гелікоптерні майданчики. У цієї будівлі з територією Дубнянського машинобудівного заводу – спільний заїзд.

Дубнянський машинобудівний завод та «Кронштадт», фото «Радіо Свобода»

Також у Дубні побудували новий приватний завод «Кронштадт» з виробництва безпілотників. Він випускає військові дрони під брендами «Оріон», «Геліос» та інших, з різними модифікаціями – від розвідувальних до ударних. Завод готується працювати у три зміни.

Є й такі заводи військово-промислового комплексу, про появу яких російська влада відкрито звітує. Наприклад, у жовтні цього року міністр оборони РФ Сєрґєй Шойгу взяв участь у церемонії здачі корпусу майбутнього ракетного заводу концерну «Алмаз-Антей». Це підприємство випускатиме системи протиповітряної оборони.

Крім того, у січні 2023 року стало відомо, що дочірнє підприємство «Концерну Калашніков» Zala Aero (ООО «Аероскан») придбало та переобладнало торгівельний центр «Італмас» в Іжевську під виробництво баражуючих боєприпасів типу «Ланцет». І вже у вересні цього року подивитися на цей процес туди приїздив президент Росії Владімір Путін.