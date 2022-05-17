В Україні продовжує зберігатися загроза російських ракетних ударів з Чорного моря. Її створюють кораблі загарбників, які заблокували судноплавство, повідомило у ніч на вівторок оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворога з 4 ракетних кораблів та 7 десантних продовжує тримати блокаду судноплавства, загрожувати ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет, зберігаючи імовірність висадки десанту», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що Росія завдає по Україні ракетних ударів не лише з Чорного моря, але і з Каспійського, а також із приблизно 40 аеродромів, розташованих у Росії, Білорусі та в окупованому Криму.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 17 травня, росіяни знову завдали ракетного удару по Львівщині.