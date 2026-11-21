Внаслідок атаки пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, ресторан та медичний заклад

Увечері пʼятниці, 20 листопада, російські окупанти атакували балістичними ракетами центр Кривого Рогу. Внаслідок ударів загинули двоє людей, а ще 58 зазнали поранень, повідомив 21 листопада міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Окупанти здійснили атаку близько 21:00 20 листопада. Удар балістичних ракет припав на центральну частину міста, поруч із житловими будинками та рестораном, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. За його словами, росіяни цілеспрямовано скерували ракети на людне місце.

За даними голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, спершу було відомо про щонайменше 20 поранених. Серед них – 7 річний хлопчик, який зазнав важких поранень. Згодом Ганжа повідомив, що дитина померла в лікарні від отриманих поранень. Також внаслідок атаки загинула фельдшерка швидкої допомоги, яка прибула на місце удару.

Станом на 07:50 21 листопада, внаслідок атаки по Кривому Розі постраждали 58 людей. Серед постраждалих – шестеро дітей.

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«У лікарнях міста перебуває 28 поранених, серед них п'ятеро дітей, молодшій дівчинці лише три роки. Важких – 11, у реанімації перебуває пʼятеро людей, серед них хлопець 17 років», – повідомив Вілкул.

Внаслідок ударів виникли чотири пожежі у центральній частині Кривого Рогу. Пошкоджень зазнали близько 25 багатоквартирних будинків, а також лікарня, заклади освіти, обʼєкти бізнесу, ресторан, гаражі та підприємство. Крім того, ушкоджені багато автомобілів та машина швидкої допомоги.

Через вечірні удари у місті виникли перебої з газо-, тепло-, водо- та електропостачання. Станом на ранок вдалося стабілізувати ситуацію з газопостачанням та запустити електротранспорт.

Крім того, у ніч на 21 листопада росіяни атакували Новопільську громаду та Нікополь. За даними Олександра Вілкула, жертв та постраждалих внаслідок атак немає.

Нагадаємо, 20 листопада росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, під удар потрапили Львів та Львівська область – у Львові росіяни знищили каси залізничної станції «Скнилів», там загинули двоє людей та 10 зазнали поранень. Також під атаку потрапив енергетичний обʼєкт у Стрийському районі, внаслідок чого у регіоні розпочалися перебої зі світлом.