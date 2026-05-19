У вівторок, 19 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, удар стався 19 травня приблизно о 10:00. Основною ціллю стало одне з підприємств у місті, однак пошкоджень зазнали й прилеглі об’єкти інфраструктури – торговельний центр, супермаркет і пожежна техніка. Станом на зараз відомо про двох загиблих та щонайменше 17 постраждалих, серед них – 14-річна дитина. Медики надають пораненим необхідну допомогу.

У поліції Чернігівської області повідомили, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, поліцейські офіцери громади та інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та документують руйнування цивільної інфраструктури.

Доповнено. О 15:20 поліція Чернігівщини повідомила про трьох загиблих мешканців Прилук. Від отриманих травм у лікарні помер 15-річний хлопець. Унаслідок ракетного удару поранено 29 людей.



«Пошкоджені підприємства, три торгівельних центри, 17 магазинів, аптеки, дитячий садок та навчальні заклади, багатоповерхівки та приватні житлові будинки, понад 30 транспортних засобів», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 18 травня, російські окупанти здійснили атаки на Дніпро та Одесу, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Внаслідок ударів постраждали щонайменше два десятки людей.