Наслідки атаки на селище Димер 22 листопада

Увечері 21 листопада та у ніч на 22 листопада російські окупанти вдарили по кількох регіонах України. Серед них – Запоріжжя та Київщина, там пошкоджена житлова забудова та є поранені.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що у ніч на 22 листопада росіяни атакували селище Димер на Київщині. Під удар потрапив житловий пʼятиповерховий будинок, там зруйновані з першого по пʼятий поверх.

«Рятувальники евакуювали девʼять людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована. Попередньо семеро людей можуть перебувати під завалами», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Інформація про загиблих та постраждалих оновлюється, на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Крім того, увечері 21 листопада російські військові завдали масованих ударів по Запоріжжю. На фото, оприлюднених рятувальниками, видно пожежі біля житлових будинків та пошкоджені багатоповерхівки.

За даними голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких – двоє дітей. Вибухова хвиля пошкодила будинки, загорівся гараж.

Крім того, окупанти атакували Чернігівську область. Під удар потрапило деревообробне підприємство у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок атаки там зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих не находила.

Нагадаємо, 20 листопада росіяни вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині та пошкодили енергетику області. Внаслідок атаки виникла пожежа, близько 50 населених пунктів у сарненському районі були знеструмлені.