Раніше до Мурманська почали завозити експортне зерно

Вперше за 30 років Росія буде експортувати метал через арктичний порт у Мурманську. Місце відправлення металу змінять через українські удари по російських кораблях у Чорному морі, повідомило 7 листопада Financial Times.

За даними видання, росіяни планують експортувати через Мурманськ понад 65 тис. т металу до Середземного моря. Зокрема, до міста вже приїхало понад 180 вагонів з експортним чавуном.

Financial Times припускає, що вантаж вирушить до Туреччини, оскільки з 1 січня 2026 року до Євросоюзу заборонили імпортувати російський чавун.

Зазначається, що експорт через порт Мурманська займає на 10 днів довше, ніж через Чорне море, а вартість доставки до Туреччини зростає майже вдвічі. За даними FT, деякі російські перевізники змушені платити за тонну продукції на 100 доларів більше тільки за доставку.

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Видання додає, що раніше Росія експортувала метал з чорноморського порту в Новоросійську. Втім, останнє відправлення звідти відбулося аж 31 липня.

Порт у Мурманську не використовували для експорту чавуну з 1996 року. Його переважно використовували для експорту нафти, проте зараз там відбувається завантаження зерна та металів.

Логістичні зміни зумовлені ударами по суднах у Чорному морі. Зазначається, що лише у 2026 році в регіоні було понад 700 атак на кораблі – як російські, так і українські.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Reuters повідомило, що Росія вперше використала арктичний морський порт Мурманська для експорту зерна. Звідти збіжжя планують доставити до Касабланки в Марокко.