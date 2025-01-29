Росія заробила понад 1,5 млрд євро на експорті деревини до ЄС в обхід санкцій
Найбільше постачань припадає на Польщу, Німеччину, Іспанію, Португалію, Італію та Естонію
Російські компанії використовують треті країни для обходу обмежень під час експорту деревини до європейських країн. Про це йдеться у розслідуванні британської некомерційної організації Earthsight, яке опублікували у вівторок, 28 січня.
Протягом 9 місяців розслідувачі видавали себе за покупців та записували свідчення трейдерів, які відкрито визнавали незаконність своєї діяльності. За даними Earthsight, 7 із 10 найбільших російських експортерів березової фанери продовжують постачати продукцію до ЄС, попри санкції, які мали б діяти з липня 2022 року. Відтак організація вважає, що росіяни могли продати 500 тис. м3 деревини на суму у понад 1,5 млрд євро до ЄС через треті країни, зокрема Китай, Казахстан та Туреччину.
«Обсяги імпорту нещодавно досягли рекордного рівня у понад 700 м3 деревини, які щодня прибувають до портів ЄС. Щобільше, всі 27 країн-членів ЄС, ймовірно, приймають нелегальну фанеру», – додають у матеріалі.
Розслідувачі також зауважили, що найбільше постачань припадає на Польщу, Німеччину, Іспанію, Португалію, Італію та Естонію.
Серед покупців російської деревини є:
- болгарська компанія Walltopia, яка була постачальником скеледромів для Олімпійських ігор у 2024 році,
- естонська Technomar & Adrem, яка співпрацює з мережами Hilton та Marriott,
- польська Werxal, що постачає меблі для Black Red White,
- болгарський виробник іграшок Komfort.
Раніше повідомляли, що дев'ять компаній-виробників промислового обладнання з Чехії, Швейцарії, Швеції та Польщі продовжили працювати в Росії, попри розв’язану нею повномасштабну війну в Україні.