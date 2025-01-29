Росіяни могли продати 500 тис. кубометрів деревини на суму у понад 1,5 млрд євро

Російські компанії використовують треті країни для обходу обмежень під час експорту деревини до європейських країн. Про це йдеться у розслідуванні британської некомерційної організації Earthsight, яке опублікували у вівторок, 28 січня.

Протягом 9 місяців розслідувачі видавали себе за покупців та записували свідчення трейдерів, які відкрито визнавали незаконність своєї діяльності. За даними Earthsight, 7 із 10 найбільших російських експортерів березової фанери продовжують постачати продукцію до ЄС, попри санкції, які мали б діяти з липня 2022 року. Відтак організація вважає, що росіяни могли продати 500 тис. м3 деревини на суму у понад 1,5 млрд євро до ЄС через треті країни, зокрема Китай, Казахстан та Туреччину.

«Обсяги імпорту нещодавно досягли рекордного рівня у понад 700 м3 деревини, які щодня прибувають до портів ЄС. Щобільше, всі 27 країн-членів ЄС, ймовірно, приймають нелегальну фанеру», – додають у матеріалі.

Розслідувачі також зауважили, що найбільше постачань припадає на Польщу, Німеччину, Іспанію, Португалію, Італію та Естонію.

Серед покупців російської деревини є:

болгарська компанія Walltopia, яка була постачальником скеледромів для Олімпійських ігор у 2024 році,

естонська Technomar & Adrem, яка співпрацює з мережами Hilton та Marriott,

польська Werxal, що постачає меблі для Black Red White,

болгарський виробник іграшок Komfort.

Раніше повідомляли, що дев'ять компаній-виробників промислового обладнання з Чехії, Швейцарії, Швеції та Польщі продовжили працювати в Росії, попри розв’язану нею повномасштабну війну в Україні.