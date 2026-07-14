На одному з атакованих кораблів зайнялася пожежа

У вівторок, 14 липня, російські окупанти атакували два іноземних торгівельних судна в акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки загинув капітан одного з них, ще троє людей зазнали поранень, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба Адміністрації морських портів України.

За даними Кіпера, росіяни атакували два судна під прапорами Танзанії та Ліберії, які рухалися морським коридором.

«Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден. Екіпаж у складі 11 людей евакуйовано на берег, троє з них постраждало», – повідомив голова ОВА.

У пресслужбі Адміністрації морських портів України уточнили, що внаслідок російської атаки загинув капітан корабля під прапором Танзанії. Його національність ні адміністрація, ні Олег Кіпер не уточнили.

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За даними АМП, за пʼять останніх діб російські атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси та цивільне судноплавство вбили вже девʼятьох людей.

Нагадаємо, 22 червня росіяни атакували безпілотниками три цивільних торгівельних судна, які прямували Чорним морем до українських портів. Внаслідок атаки загинув 58-річний кухар з Єгипту, екіпаж судна евакуювали.