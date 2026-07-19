Наслідки атаки на інноваційний термінал «Нової пошти» у передмісті Харкова

У неділю, 19 липня, російські окупанти атакували передмістя Харкова, вдаривши по поштовому терміналу, внаслідок чого є загиблі та десятки поранених. Також росіяни завдали ударів по житловій забудові в Ізюмі, майже 20 людей зазнали поранень, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під удар росіян потрапив поштовий термінал, розташований у передмісті Харкова. За попередніми даними, окупанти атакували хаб трьома дронами-ракетами «Бандероль».

Внаслідок атаки загинули троє чоловіків 24, 45 та 62 років.

«Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя», – повідомив Синєгубов.

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У пресслужбі «Нової пошти» повідомили, що росіяни атакували Харківський інноваційний сортувальний термінал компанії. Серед постраждалих є працівники компанії.

Також окупанти завдали ударів по житловій забудові в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок влучання у пʼятиповерховий житловий будинок постраждали 17 людей, серед них – 1-річний хлопчик. У міста пошкоджені пʼять багатоквартирних будинків та два десятки автомобілів.

Зазначимо, у ніч на 19 липня росіяни завдали масованого удару крилатими та балістичними ракетами по Києву та Київській області, є загибла та поранені. У Бучанському районі атака знищила логістичний центр «Антел».