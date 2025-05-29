В оригіналі БпЛА «Дань-М» є червоного кольору

Уранці четверга, 29 травня, російські війська атакували Україну новим типом ударного реактивного безпілотника «Дань-М». Група цих дронів була випущена з окупованого Криму. Про це повідомив керівник ГО «Центр радіотехнологій» Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, БпЛА «Дань-М» був створений як реактивна мішень для тренування та перевірки протиповітряної оборони. Згодом росіяни переробили цей дрон на ударний.

«Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БпЛА "Стриж", але це зробили через появу у нас крилатих ракет і ударних БпЛА дальнього радіуса уражень. А навіщо Росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість цих БпЛА у них велика», – ідеться в повідомленні.

Керівник Центру радіотехнологій зазначив, що в оригіналі мішень має червоний колір, але колір корпусу модифікованого БпЛА змінився.

Характеристика БпЛА «Дань-М»:

Час польоту – 25-40 хв;

Швидкість – 400-750 км/год;

Висота польоту – до 9 км.

Бескрестнов не уточнив, якої шкоди завдали російські ударні БпЛА нового типу.

До слова, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 29 травня Росія атакувала Україну 90 БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Ворог, зокрема, атакував об’єкти на прифронтових територіях. Українська ППО знешкодила 56 ворожих дронів.