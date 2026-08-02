Пошкоджена внаслідок російської атаки багатоповерхівка в Запоріжжі

У неділю, 2 серпня, російські окупанти двічі атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Удари скерували по житловій забудові міста, там є постраждалі, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Першу атаку керованими авіабомбами по місту росіяни здійснили близько 16:40 2 серпня. Внаслідок ударів постраждав приватний сектор Запоріжжя.

З-під завалів одного з будинків дістали тіло жінки, повідомили у пресслужбі ДСНС. Також рятувальникам вдалося деблокувати постраждалого, його госпіталізували. Загалом внаслідок атаки постраждали троє людей.

Згодом, близько 17:50, у Запоріжжі повторно пролунали вибухи. За даними голови ОВА, атаку здійснили керованими авіабомбами.

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Спершу Іван Федоров повідомив про двох поранених внаслідок атаки, проте згодом кількість потерпілих зросла до 11 людей.

Доповнено 20:10. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 21 людини, загинула 71-річна жінка.

На фото, які оприлюднив голова ОВА, видно пошкоджену житлову багатоповерхівку та понівечені автомобілі. За даними Федорова, також пошкоджені складські приміщення.